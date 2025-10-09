В Петербурге пресекли деятельность финансовой пирамиды

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы остановили работу финансовой пирамиды. Злоумышленники, используя обманные схемы, выманили у более чем двухсот человек в общей сложности 600 миллионов рублей за несколько лет.

Организатором преступной схемы оказался местный бизнесмен. Используя компанию, подконтрольную ему и занимавшуюся установкой оборудования, он и его сообщники привлекали средства граждан, маскируя это под займы.

В качестве приманки вкладчикам предлагали впечатляющую прибыль – до 25% в год.

По словам представителя Министерства внутренних дел Ирины Волк, "Фактически, никто не намеревался исполнять взятые обязательства. Полученные обманным путем деньги преступная группа использовала по своему усмотрению, включая личные расходы и приобретение различного имущества".