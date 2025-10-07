Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 45

Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 45 человек.

Об этом во вторник, 7 октября, сообщили в Следственном комитете Российской Федерации (СК РФ).

— В настоящее время число погибших от спиртосодержащей продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45 человек, — цитирует ведомство РИА Новости.

Также стало известно, что сотрудники СК РФ задержали в Москве еще двоих подозреваемых по делу об отравлении суррогатом в Ленобласти. Кроме того, правоохранители возбудили уголовное дело по факту халатного отношения контролирующих органов. Также в начале октября в СИЗО отправили троих обвиняемых. Под стражей оказались жители Ленобласти в возрасте 45, 49 лет и 51 года.

Паленый алкоголь поставляла сотрудница детского сада Ольга Степанова. Она снабжала суррогатом жителя Сланцевского района Николая Бойцова. Впоследствии обоих подозреваемых задержали. Позднее суд арестовал Бойцова на два месяца. Что могло привести к тяжелому отравлению и что грозит виновникам — в материале «Вечерней Москвы».