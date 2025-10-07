В Новосибирске завели дело после похищения школьника

Уголовное дело возбуждено в отношении 17-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в похищении школьника. Юноша задержан, сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленными лицами, находясь вблизи футбольного поля на территории школы в Ленинском районе города, угрожал 13-летнему потерпевшему. Затем мальчика насильно посадили в автомобиль и отвезли в другой микрорайон, где избили его. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

"Следователем следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Обвиняемый задержан, судом будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении ведомства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела.