Озвучены версии бесследного исчезновения российской семьи в тайге

Исчезновение семьи Усольцевых в Касноярском крае близ горы Буратинка может быть связано с нападением диких животных. Эту версию бесследного исчезновения россиян озвучили в публикации «Российской газеты» («РГ»).

По сообщению авторов портала, в районе поисков семьи были замечены стаи волков, а также несколько медведей. При этом останков близ горы не обнаружено. Также среди возможных причин исчезновения в тайге называются сложные погодные условия и плохое самочувствие участника похода к горе — Сергея Усольцева.

Версию о нападении медведей высказывают и местные жители. Они считают, что мужчину, его супругу и пятилетнего ребенка могли растерзать медведи.

28 сентября семья с ребенком ушла в поход в урочище «Буратинка». С тех пор они не выходили на связь. Заявление об их пропаже в правоохранительные органы подал знакомый. По факту пропажи семьи возбуждено дело.