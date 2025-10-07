Один из сообщников миллиардера Сулейманова оказался ранее судимым украинцем

В деле об организации убийств подозреваемым миллиардером Ибрагимом Сулеймановым появились новые подробности. Одним из пяти подельников обвиняемого оказался гражданин Украины, который был ранее судим.

Об этом во вторник, 7 октября, сообщили в правоохранительных органах.

— Среди них гражданин Украины, уроженец Закарпатской области, который фактически имеет несколько имен. Он долго проживал в России под именем Василий Васильевич Губаль. Потом был осужден, после освобождения выехал на Украину, где сменил фамилию и имя на Дениса Зейкана, — передает слова источника в правоохранительных органах ТАСС.

Всего в деле числится пять пособников Сулейманова. Один из них, возможный исполнитель убийства бывшего руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля, успел дать показания на миллиардера. Однако мужчина вскоре скончался. Он умер от остановки сердца по пути в отдел.

Сулейманова задержали в Москве по подозрению в организации нескольких убийств. Он также подозревается в заказной расправе над Талем в 2004 году. Тогда его расстреляли в центре Москвы. Таль умер позднее в больнице от полученных ранений.

Теперь Сулейманову может грозить пожизненное лишение свободы. Однако смягчающим обстоятельством может выступить его сотрудничество со следствием. На данный момент миллиардер находится под стражей.