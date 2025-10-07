Москвичка нашла занозу в купленных подгузниках

Жительница Москвы нашла занозу в купленных подгузниках для 11-месячного ребенка. Щепка впилась в ягодицы мальчика. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

Горожанка отметила, что купила подгузники-трусики MANU в магазине «Детский мир», расположенном на Волгоградском проспекте. Когда сняли памперс, мама обнаружила на теле ребенка 1-сантиметровую занозу.

Мать предположила, что заноза могла попасть в тело младенца из памперсов — при прощупывании товара, по словам девушки, она заметила остатки щепок.

Родители обратились в травмпункт, где хирург извлек занозу из ягодицы малыша. Врачи посоветовали всегда прощупывать каждый подгузник перед использованием, а не только осматривать его визуально.

Ранее сообщалось, что в Апатитах Мурманской области 20-летняя мать жестоко избила 11-месячного сына из-за нежелания менять ему подгузник.