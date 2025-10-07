Россиянка заказала киллера для мужа за рекордно низкую сумму

В Тосно Ленинградской области 56-летняя жительница заказала киллера для мужа за рекордно низкую сумму и попалась. Об этом сообщает Baza.

© Lenta.ru

По данным источника, в семье длительное время были ссоры, на их фоне женщина решила отомстить супругу и стала искать киллера. Ей попался полицейский под прикрытием, который согласился за 20 тысяч рублей «избавиться» от ее мужа.

Жительница рассказала киллеру об образе жизни и привычках жертвы, а в назначенный после исполнения задания день пришла к нему на встречу. Мужчина показал заказчице фотографию, на которой было ее якобы тело ее супруга, и получил деньги. После этого женщину задержали. Ей вменяют покушение по найму.

Разыскиваемый 25 лет киллер самой жестокой российской ОПГ звонит подельникам

Ранее сообщалось, что воткнувший нож в шею человеку около станции МЦД в Москве пришел сдаваться полиции.