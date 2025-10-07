Семья Цапка возместила ущерб за разрушенный дом под Таганрогом

Московский Комсомолец

Семья главаря кущёвской ОПГ Сергея Цапка полностью компенсировала ущерб за дом, который разрушила его дочь Анастасия. По информации «Базы», стороны договорились о сумме 2,5 млн рублей, включая ремонт и моральный вред.

25-летняя Анастасия Цапок в состоянии алкогольного опьянения врезалась на Mercedes в частный дом под Таганрогом 27 сентября. В машине находился парень, который представлялся «сыном прокурора» и пытался давить на полицию.

Владельцы дома остались без стены, электричества и газа — автомобиль повредил коммуникации. В итоге хозяин согласился на предложенную сумму и не стал обращаться в суд.

Анастасии Цапок за пьяную езду грозит штраф и лишение прав.

