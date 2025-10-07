Семья главаря кущёвской ОПГ Сергея Цапка полностью компенсировала ущерб за дом, который разрушила его дочь Анастасия. По информации «Базы», стороны договорились о сумме 2,5 млн рублей, включая ремонт и моральный вред.

25-летняя Анастасия Цапок в состоянии алкогольного опьянения врезалась на Mercedes в частный дом под Таганрогом 27 сентября. В машине находился парень, который представлялся «сыном прокурора» и пытался давить на полицию.

Владельцы дома остались без стены, электричества и газа — автомобиль повредил коммуникации. В итоге хозяин согласился на предложенную сумму и не стал обращаться в суд.

Анастасии Цапок за пьяную езду грозит штраф и лишение прав.