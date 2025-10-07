Зарезавший мужчину возле станции МЦД парень сдался полиции

Парень, зарезавший мужчина на северо-западе Москвы, самостоятельно явился в полицию Тулы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Ранее около станции МЦД «Волоколамская» нашли тело мужчины 1993 года рождения с ножевым ранением.

После нападения подозреваемый 2003 года рождения уехал из Москвы, но позже решил добровольно явиться в полицию.

Сейчас оперативники везут задержанного в Москву. Следствие планирует ходатайствовать о заключении его под стражу.