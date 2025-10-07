14-летнюю школьницу нашли мертвой

В городе Ивдель Свердловской области нашли мертвой 14-летнюю школьницу. Об этом стало известно порталу Е1.

По данным издания, несовершеннолетняя могла подвергаться травле в школе.

Мать девочки завила об обратном — следователи ничего не говорили ей об издевательствах.

«Они искали записки, блокноты смотрели, все фотографировали. Я думаю, что если бы что-то такое было, мне бы сказали», — поделилась женщина.

Следователи никак не комментировали случившееся.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 15-летнюю школьницу, увлекавшуюся созданием аниме-рисунков, нашли под окнами многоэтажного дома на улице Оптиков в Приморском районе, спасти ее не удалось.