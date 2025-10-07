СК предъявил жителю Подольска обвинение в призывах к терроризму

Следователи предъявили жителю Подольска обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Главным следственным управлением СК России по Московской области расследуется уголовное дело в отношении жителя Подольска 1985 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет»)», – рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, обвиняемый, находясь на территории городского округа Подольск, опубликовал в проукраинских Telegram-каналах, доступных для неограниченного круга лиц, материалы, содержащие, согласно исследованию, признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации. Противоправные действия злоумышленника выявлены благодаря совместной работе следователей СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов.

«По месту жительства обвиняемого проведены обыски, в ходе которых изъяты технические устройства и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначено проведение лингвистической экспертизы. В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы», – подчеркнули в СК.