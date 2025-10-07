Стала известна судьба попавшей в рабство в Мьянме россиянки

Гражданка России, незаконно вывезенная из Таиланда в Мьянму, освобождена и передана российским дипломатам. Об этом сообщило посольство РФ в Бангкоке.

Операция по освобождению прошла 7 октября при координации правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы, а также при участии сотрудников посольства России и представителя МВД РФ в Таиланде. После передачи на таиландскую территорию женщину сопроводили в Бангкок, скоро она отправится на родину.

В посольстве подтвердили успешное завершение операции.

О похищении россиянки стало известно в конце сентября. Ее отправили в лагерь, где людей заставляют заниматься мошеннической деятельностью под угрозой казни.