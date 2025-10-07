Медицинский вертолет потерпел крушение на трассе в США
В американском городе Сакраменто произошла авиакатастрофа с участием медицинского вертолета, который потерпел крушение на одной из автомагистралей.
Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителей местных властей, в результате инцидента не менее трех человек получили тяжелые ранения. В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия.
Вертолет Robinson R66 потерпел крушение в американском штате Миннесота
Пока не установлено, выполнял ли вертолет полет в больницу или обратно. Причины катастрофы также выясняются.
Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул на химическом заводе в США.