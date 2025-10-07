Группа попрошаек арестована по делу о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево"

По информации, полученной РИА Новости от информированного источника, в рамках расследования уголовного дела о хищении денег у военнослужащих — участников специальной военной операции в аэропорту «Шереметьево», была арестована группа лиц, занимавшихся вымогательством.

Как сообщил собеседник агентства, эти люди, выдавая себя за попрошаек, обращались к военнослужащим с просьбой дать денег на покупку авиабилетов, но собранные средства присваивали. По его словам, половина из выявленных преступников уже арестована, в то время как другим по неизвестным причинам удалось избежать ответственности.

Источник уточнил, что изначально в оперативных материалах фигурировало около 15 таких «попрошаек», но на данный момент их число по делу сократилось. В качестве примера он привел показания одного из потерпевших бойцов, который рассказал, как в «Шереметьево» к нему подошла девушка, заявила, что опоздала с сестрой на рейс, и попросила 15 тысяч рублей на новый билет, пообещав вернуть долг. Однако деньги возвращены не были, что причинило военнослужащему материальный ущерб.

Всего по данному делу арестовано почти 30 человек, включая предполагаемого организатора ОПГ Алексея Кабочкина и других участников преступного сообщества.

