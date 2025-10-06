В Харькове погас свет после серии взрывов

В течение 10 минут в Харькове произошло не менее 12 взрывов, жители сообщают о проблемах с энергоснабжением.

В Сети появилось фото мощного пожара, возникшего на месте одного из прилетов. Взрывы сопровождаются голубыми вспышками - это свидетельствует об ударах по электроподстанциям и объясняет перебои в подаче энергии, пишет "Изнанка".

По предварительной информации, удары наносятся по Индустриальному району, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В городе объявлена воздушная тревога. Начиная с 21:32, ПВО фиксирует БПЛА "Герань", подходящие к Харькову с разных сторон. В 22:33 начались взрывы.

В небе над городом находится еще как минимум 12 БПЛА. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях.

Ранее в понедельник две баллистических ракеты "Искандер" ударили в поселок Печенеги Харьковской области.