СМИ: В Англии разграбили три особняка экс-главы РАО Федотова

В престижном районе Брайтона, известном как «Голливудские холмы», разграбили три особняка, принадлежащие бывшему главе Российской авторской организации (РАО) Сергею Федотову и его экс-супруге Кире Федотовой. Как сообщает Daily Mail, дома уже почти десять лет стоят пустыми и портят вид района.

© nsn.fm

По данным издания, в особняках неоднократно побывали вандалы — стены разрисованы граффити, а часть имущества похищена. Местные жители жалуются, что заброшенные строения превратились в место для вечеринок подростков, отмечает RT.

Федотов приобрел три дома в 2012-2014 годах, потратив на них и ремонт около £8,8 миллионов (более $11 миллионов по текущему курсу). Два объекта недвижимости позднее были оформлены на супругу.

В России Федотов был дважды осужден за финансовые преступления. В 2020 году он получил пять лет колонии за хищение 762 миллионов рублей из средств РАО. Ранее он также предлагал ввести «налог на Рунет» — сбор с интернет-пользователей за доступ к авторским произведениям, передает «Радиоточка НСН».