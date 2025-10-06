В российском городе глава Фонда капремонта потратил миллионы из бюджета на корпоративы

В Калининграде глава Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах потратил девять миллионов рублей бюджетных денег на корпоративы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Калининградской области.

Региональная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании причиненного им ущерба. В отношении него, а также шести его подчиненных возбуждено уголовное дело о растрате. Все материалы направлены в Ленинградский районный суд города.

По информации правоохранителей, в 2020-2024 годах фигуранты во главе с гендиректором Фонда растратили 9 100 000 рублей на корпоративы и другие развлекательные мероприятия.

