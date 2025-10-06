Назван ущерб от майнинг-фермы, ставшей причиной стрельбы в Дагестане

Незаконная майнинг-ферма, ставшая причиной перестрелки в дагестанском селе Унцукуль, украла электроэнергию на сумму более десятка миллионов рублей. Ущерб подсчитали в Едином контакт-центре филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго», передает ТАСС.

Криптоферма была выявлена 2 октября в ходе проверки на одном из объектов энергосистемы. В результате коммунальные службы обнаружили 58 специализированных аппаратов для добычи криптовалюты. По предварительным оценкам, майнинг-ферма израсходовала 1,34 миллиона киловатт-час. Таким образом, сумма ущерба составила около 14 миллионов рублей, заявили в филиале. Незаконное оборудование конфисковано до выяснения обстоятельств.

Стрельба произошла в ходе ссоры односельчан. Трое участников конфликта получили ранения, еще трое скрылись, их разыскивают. Поводом для разбирательств стало увольнение одного из них из-за раскрытия майнинг-фермы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору и незаконном обороте оружия.