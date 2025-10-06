Завершено расследование второго дела экс-владельца банка «Югра» Хотина

Завершено расследование второго дела экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, обвиняемого в мошенничестве и создании преступной группировки.

«Окончание производства следственных действий не свидетельствует о том, что обвиняемый Хотин лишён возможности уничтожить доказательства... оказать давление на свидетелей... и иных участников уголовного судопроизводства», — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что обвиняемые и защита начали ознакомление с 131-м томом материалов.

В апреле суд арестовал экс-банкира Хотина по новому делу о мошенничестве.