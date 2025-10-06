В результате ракетного обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два человека.

Об этом в понедельник, 6 октября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— У нас увеличилось число погибших. В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня во время ракетного удара в Белгороде. Он находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, но спасти его не удалось, — говорится в Telegram-канале главы региона.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Изначально губернатор сообщал, что в результате ракетного удара по Белгороду погиб мирный житель и еще один пострадал.

Еще один обстрел Белгорода произошел вечером прошлого дня. По словам Гладкова, было повреждение энергоинфраструктуры. На местах работали сотрудники оперативных служб. Сам губернатор выезжал к одному из мест прилета.