Гладков: Число погибших в результате обстрела Белгорода выросло до двух
В результате ракетного обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два человека.
Об этом в понедельник, 6 октября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Изначально губернатор сообщал, что в результате ракетного удара по Белгороду погиб мирный житель и еще один пострадал.
Еще один обстрел Белгорода произошел вечером прошлого дня. По словам Гладкова, было повреждение энергоинфраструктуры. На местах работали сотрудники оперативных служб. Сам губернатор выезжал к одному из мест прилета.