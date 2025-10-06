В Санкт-Петербурге 15-летний школьник устроил стрельбу из ракетницы в торговом центре «Норд» и попал на видео. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале Shot.

На кадрах видно, как группа подростков активно что-то обсуждают на фуд-корте. В какой-то момент просходит громкий хлопок, и другие посетители торгового центра подбегают к ним.

По данным канала, подросток поссорился с другом, достал ракетницу «Сигнал охотника» и выстрелил в его лицо. В результате школьник получил повреждение лица. Сейчас с ним работают врачи. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).

Ранее сообщалось, что молодой человек на электросамокате выстрелил в затылок велосипедисту в Санкт-Петербурге.