Квартиру бывшего российского депутата назвали местом преступления

Служебную квартиру бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо назвали местом преступления. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Напсо является фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»). Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве провели обыск в его служебном жилье, расположенном в доме №1 на улице Улофа Пальме. В результате были обнаружены и изъяты несколько предметов, возможно, имеющих отношение к преступлению.

Бывший депутат подозревается в принуждении к сексу своей 19-летней помощницы. Само преступление произошло в марте 2023 года.

По данным правоохранителей, все произошло в гостиной. Там Напсо применил физическую силу, толкнул и повалил пострадавшую на стол. Затем он навалился весом своего тела на молодую девушку, снял с нее одежду и изнасиловал. Врачи зафиксировали на ней синяки и другие характерные для подобного преступления повреждения.

По информации издания, на вопрос журналистов об обыске в его квартире экс-депутат ответил, что это исключено и его адвокаты уже обратились в СК за разъяснением.

«Со своей стороны, я могу ответственно заявить, что подобных инцидентов с моим участием не было. Ни помощница, ни какая-либо другая женщина не предъявляли мне претензий в связи с якобы домогательствами», — заявил Напсо.

