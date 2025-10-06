Названа главная версия пропажи семьи в тайге под Красноярском

К поиску пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых с пятилетним ребенком привлекли охотников для безопасности волонтеров. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в понедельник.

Отмечается, что в регионе идет снег, непогода осложняет поиски, кроме того, в тайге обитают дикие звери.

По словам руководителя поисково-спасательного отряда Светланы Торгашиной, главная версия, что туристы попали в непогоду при заходе. Если они шли по заявленному маршруту, то в 15 часов начался ливень, а через полтора часа опустился густой туман, который выглядит в горах не совсем не так, как в городе.

Масштабные поиски пропавших россиян продолжаются, лесные массивы сейчас обследуют больше 350 человек - пешком и на квадроциклах. Из Москвы также прилетели добровольцы поискового отряда. С воздуха обследовали больше 100 квадратных километров, но обнаружить следы семьи пока не удалось.

Ранее стало известно, что последний раз семью видели у подножия горы Буратинка.

Директор Центра поиска пропавших людей Владимир Рябов предположил, что шансы найти живыми пропавших в Красноярском крае туристов есть. По мнению спасателя, есть немалая вероятность того, что семья Усольцевых жива.