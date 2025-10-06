Экс-министру Абызову предъявили новое дело о мошенничестве с инвестициями

Новое уголовное дело в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова связано с предполагаемым мошенничеством в сфере государственных инвестиций, заявила судья Тверского суда Москвы, рассматривая вопрос об избрании меры пресечения для Абызова по новому делу.

Судья уточнила, что ходатайство следствия обосновано криминальной опасностью против собственности, а потерпевшей стороной признан представитель акционеров Российской венчурной компании (РВК). Следствие ходатайствует о заключении Абызова под арест, передает ТАСС.

В четверг Тверской суд Москвы отправил Михаила Абызова под стражу после предъявления ему нового обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов был доставлен в московский следственный изолятор для проведения следственных действий по новому уголовному делу.

Преображенский суд Москвы вынес Абызову приговор по делу о создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила приговор без изменений после рассмотрения апелляции.