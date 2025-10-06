Суд в Пятигорске арестовал мужчину, планировавшего теракт в синагоге

Обвиняемого в подготовке теракта на территории синагоги в Пятигорске по решению суда заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Пятигорского городского суда.

"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 2 декабря 2025 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракты на еврейских культовых объектах в Пятигорске и в Красноярске. Известно, что мужчина в столице СКФО подготовил для поджога синагоги коктейли Молотова.