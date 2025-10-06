Раскрыты подробности задержания педофила в Москве

Выяснились новые подробности задержания педофила на северо-западе Москвы — им оказался пьяный друг отца четырехлетней девочки. Он ворвался к ней в игровую палатку и совершил омерзительное преступление в субботу вечером. Малышка нашла в себе силы закричать, и прибежавшая на шум мать предотвратила самое страшное.

Как уже сообщал «МК», дикий случай произошел в одном из домов по улице Народного Ополчения. Здесь проживала многодетная семья. Частым гостем в квартире был 56-летний одинокий друг хозяина жилища, менеджер компании по производству насосов.До сих пор никаких странностей за ним не замечали. В этот раз мужчины крепко выпили по случаю выходного дня и к 21 часу уже плохо держались на ногах. Хозяйка решила уложить подвыпившего гостя в детской комнате. Там же на полу стояла палатка, в которой любила играть младшая дочь супругов. Мужчина вроде бы уснул, но через некоторое время проснулся и полез в палатку, где расположилась на ночлег четырхлетняя девочка. Пьяный визитер придвинулся в малышке и стал приставать к ней. Он уже начал расстегивать штаны, но бедняжка громко заплакала. На шум прибежала ее мама. Увидев, что происходит, она буквально вытолкала выпивоху взашей из квартиры. Вскоре после этого женщина сообщила в правоохранительные органы, и мужчину задержали.

Сам развратник не признал вины. Он заявил, что очень любит детей и намеревался лишь поцеловать девочку в интимное место. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, задержанному предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера.