Спасатели нашли тела еще двух альпинистов, попавших под лавину в Альпах

Спасатели обнаружили тела еще двух хорватских альпинистов, которые попали под лавину в Альпах в Словении. Как сообщает агентство STA, число погибших в результате инцидента достигло трех человек.

5 октября СМИ сообщили, что один альпинист погиб, еще двое пропали после схода лавины. По информации STA, тела пропавших оказались погребены под снегом.

Ранее сообщалось, что в октябре около тысячи человек застряли на восточном склоне Эвереста в Тибете. Туристы оказались в ловушке из-за сильнейшего снегопада, который начался 4 октября.

6 октября стало известно, что среди путешественников появилась жертва — турист не перенес переохлаждения и горной болезни. Власти китайской провинции Хайбэй задействовали свыше 300 сотрудников и два беспилотника для проведения поисково-спасательной операции.