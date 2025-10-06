Хозяйка пострадавшей от нападения собаки-инвалида рассказала о ее состоянии

После того, как собаку-инвалида швырнул на асфальт в Подольске сосед, у нее разошелся послеоперационный шов. Об этом заявила Telegram-каналу Shot владелица животного Екатерина.

Ранее в Подольске мужчина жестоко избил собаку, которая не могла передвигаться без коляски. Видеозапись инцидента вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными, нападавшему грозит тюрьма.

По словам очевидцев, мужчина был пьян. Однако он не признает вины и утверждает, что собака его укусила, отмечает канал.

Хозяйка собаки рассказала, что взяла дворняжку из приюта, когда той было уже 2,5 года, и назвала Офелией. 2,5 месяца назад у животного появилась грыжа, после удаления которой отказали задние лапы.

После нападения Офелии зашили разошедшийся операционный шов, сейчас она чувствует себя нормально. Предварительно, ей удалось избежать переломов. При этом собака в сильном стрессе и боится незнакомых людей, отметила Екатерина.