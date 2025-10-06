«Ситуация серьезная»: оценены шансы найти живой пропавшую в Красноярском крае семью

Шансы найти живыми семью Усольцевых, потерявшуюся в тайге, остаются высокими. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился Денис Киселев, спасатель и альпинист.

Собеседник отметил, что обширная территория затрудняет проведение поисково-спасательных операций. По его словам, «ситуация серьезная». Найти кого-то в условиях выпавшего снега в труднопроходимой местности очень тяжело, поэтому поиски до сих пор ни к чему не привели, сообщил Киселев.

Однако он выразил надежду на то, что пропавшую семью смогут найти живой. Спасатель заявил, что шансы на это есть. По его словам, бывали прецеденты, когда туристов находили и спустя две недели.

Красноярский край и вся страна очень большие, с просторами, которые трудно охватить взглядом. Это создает дополнительную нагрузку для спасателей. Однако Киселев заявил, что сохраняет позитивный настрой.

О поисках семьи Усольцевых в лесной местности в районе Минской петли стало известно 2 октября. Подчеркивалось, что разыскивают мужчину и женщину 1961 и 1977 годов рождения, а также их пятилетнего ребенка.