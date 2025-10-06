Гладков: в результате ракетного обстрела Белгорода погиб местный житель

Житель Белгорода, помогавший ликвидировать последствия обстрела украинской армии, скончался в результате очередного ракетного удара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Еще один ракетный удар по городу Белгороду. В результате обстрела погиб мужчина до прибытия бригады скорой помощи. Он погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела", — написал глава региона. Другой местный житель получил осколочное ранение легкого и попал в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, получил повреждения объект инфраструктуры, из-за чего на некоторых улицах начались перебои с электричеством. В настоящее время аварийные службы устраняют неполадки. Ночью Гладков сообщал, что после обстрела Белгорода почти 40 тысяч человек остались без электроэнергии. Отключения затронули сам город, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа.

