Россиянка отдала мошенникам 15 млн рублей, желая «замять» уголовное дело

На Сахалине 61-летняя женщина лишилась крупной суммы денег, поверив аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 4 октября. Пожилой женщине сначала позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и попросил ответить на следующий звонок. Затем с ней связался другой мошенник, назвавшийся сотрудником ФСБ, который обвинил пенсионерку в пособничестве террористам и сообщил о якобы возбужденном против нее уголовном деле.

Следуя указаниям злоумышленников под предлогом «декларирования» средств, женщина сняла все свои накопления и взяла кредит в банке на сумму более 6 млн рублей. После этого она установила указанное аферистами приложение и отправила на счета мошенников более 15,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.