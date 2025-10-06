Пустые глазницы и странные фотографии: самые загадочные смерти туристов

В конце сентября в Красноярском крае в тайге пропала семья с пятилетней дочерью. Туристы отправилась в поход, но перестали выходить на связь. Спасатели нашли остатки костра и детский след на снегу. Предположительно, на семью мог напасть медведь. О самых загадочных исчезновениях и смертях на популярных туристических маршрутах — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Смерть двух сестер у водопада

11 июня 2025 года две сестры из Пакистана, 29-летняя Хаджру Захид и 25-летняя Халеема, приехали в район Нант-Гуинант со своими друзьями из Честерского университета. В этом районе они отправились отдохнуть к водоему с водопадом рядом с горной тропой Уоткинса. Спустя время были вызваны спасатели, которые обнаружили тело одной из сестер на берегу, а второе плавало в водоеме. Расследование произошедшего продолжается.

Загадочная смерть туристок Лисанн Фрон и Крис Кремерс в Панаме

Две студентки из Нидерландов, 21-летняя Крис Кремерс и 22-летняя Лисанн Фрон, в марте 2014 года отправились в путешествие в Панаму. 1 апреля они пошли в поход в туманные леса по туристическому маршруту «Пианист». Сделанные ими снимки подтверждают, что они полностью прошли маршрут и добрались до «мирадора» — необустроенной смотровой площадки. Однако, вместо того чтобы вернуться, девушки решили продолжить путь и углубились в джунгли.

Существует гипотеза, что они хотели посмотреть на водопад, который находился недалеко отсюда. На последних двух фотографиях, номера которых 507 и 508, видно, как Крис переходит через ручей. На ее ногах и шортах видны следы грязи, будто она уже падала. Что происходило с девушками после этих фото — загадка, которая не разгадана до сих пор.

После этого с их телефонов были предприняты попытки связаться со службой спасения. При этом на карте памяти фотоаппарата после снимка № 508 следовал сразу снимок № 510. Фото № 510 и еще более 90 фотографий после него были сделаны спустя неделю после их исчезновения — в ночь на 8 апреля. Содержание этих фотографий было очень странным. На них не было ничего примечательного, а большинство из них были размыты или имели плохое качество.

На одном фото видно ветку с прикрепленными к ней пластиковыми пакетами и обертки конфет, лежащие на большом камне. На другой — что-то похожее на туалетную бумагу и донышко от банки с чипсами. На третьей — снятый крупным планом затылок Крис.

В течение весны и лета 2014 года были обнаружены личные вещи девушек и часть их останков. Сначала был обнаружен ботинок со ступней Лисанн, затем была найдена тазовая кость Крисс. На ступне Лиссан было множество переломов. Также было найдено ребро Крисс, которое по какой-то причине было выбелено. Всего останков было найдено очень мало, поэтому определить, что именно случилось с двумя девушками, так и не удалось.

Официальное расследование склоняется к тому, что гибель студенток произошла из-за падения со скал. Однако многие выдвигают теории об убийстве, в том числе местными каннибалами или криминальными карателями. С тех пор прошло более 10 лет, однако обстоятельства гибели двух девушек так и остались неизвестны.

Убийство на Тропе святого Иакова

Весной 2015 года 41-летняя американка Дениз Тим отправилась в Испанию, чтобы пройти Тропу святого Иакова — популярный туристический маршрут и паломническую дорогу к предполагаемой могиле апостола Иакова. Однако 4 апреля женщина перестала выходить на связь. В сентябре 2015 года полиция арестовала местного 39-летнего фермера Мигеля Анхеля Муньоса Бласа.

Выяснилось, что женщина вышла к его дому из-за поддельных указателей для паломников, которые он сам и разместил, чтобы заманивать жертв. Оказалось, что Тим была не первой, кого таким образом заманивал к себе фермер, однако предыдущим жертвам удавалось от него сбегать. Блас признался в убийстве женщины и указал на место, где спрятал ее труп.

Таинственные исчезновения на острове Тенерифе

Тенерифе — самый крупный из Канарских островов, принадлежащих Испании. Это место популярно среди туристов, так как там комфортный климат и много красивых пейзажей. Однако за последнее время там участились таинственные исчезновения людей.

В середине лета 2024 года близкие 19-летнего британца Джея Слейтера, отдыхавшего на Тенерифе с друзьями, забили тревогу, так как он перестал выходить на связь. Самая популярная версия гласит, что парень заблудился в ущельях на северо-западе острова, которые располагаются вокруг горной деревни Маска — там его видели в последний раз. Спасательные операции не дали никаких результатов.

Пропажа Слейтера стала 11-м случаем пропажи людей в этих местах. До этого здесь пропали граждане Бельгии: 71-летний Марк Фрэнсис и его 66-летняя жена Лаура Гастон. Тело Фрэнсиса так и не нашли, а тело Гастон обнаружил местный рыбак на побережье: у пенсионерки отсутствовали обе ноги и одна рука, а ее голова была закрыта пластиковым пакетом.

Почему на острове так часто пропадают люди, существует несколько теорий. Первая гласит, что местность здесь довольно опасна в виду географических особенностей, ведь тут много крутых склонов и оврагов. Другие связывают исчезновения с повышением уровня преступности. Некоторые же видят здесь мистическую подоплеку, так как на острове популярна легенда о девушке, которая пропала и вернулась спустя семь лет. Она утверждала, что встретила бледных святящихся существ, но считала, что провела с ними несколько минут, а не семь лет.

Гибель туристов в Прибайкалье

В августе 1993 года группа туристов, сплавлявшихся по реке Снежная в Южном Прибайкалье, увидела 17-летнюю девушку по имени Валентина Уточенко, которая звала на помощь. Она рассказала, что была участницей группы из семи человек под руководством мастера спорта Людмилы Коровиной. Группа эта отправлялась в пеший поход на горный хребет Хамар-Дабан.

В какой-то момент начался дождь с сильным ветром. На высоте две тысячи метров дождь сменился снегом и вырвал колья палаток. Замерзающие туристы начали вести себя очень странно: у одного из них изо рта, ушей и носа начала идти кровь, кто-то со всей силой начал биться головой о камни, а кто-то начинал кусаться при попытке оказать помощь. Вскоре Уточенко обнаружила, что она единственная осталась в живых. Она блуждала по диким местам несколько дней, пока ее не заметила другая группа туристов.

Когда были обнаружены тела остальных, перед спасателями предстала ужасная картина: у мертвых не было глаз, а в пустых глазницах копошились черви. Выдвигались версии, что на поведение туристов могли повлиять магнитные колебания или выбросы паров серной кислоты. Точная причина произошедшего неизвестна до сих пор.

Одна из известнейших трагедий, связанных с туризмом, — гибель группы Игоря Дятлова в перевале на Северном Урале в 1959 году. Самые интересные и странные версии загадочной трагедии — в материале «Вечерней Москвы».