Стало известно, какое наказание грозит мужчине, напавшему на собаку-инвалида

Мужчине, напавшему на собаку-инвалида, грозит наказание. Об этом сообщает «Абзац».

Напомним, что ранее в Подольске мужчина жестоко избил собаку с инвалидностью. Собака не могла передвигаться без коляски. Инцидент зафиксировали на видео, и он вызвал бурную реакцию в социальных сетях.

По словам специалиста по защите животных, за жестокое обращение с животным мужчине могут дать до пяти лет тюрьмы, пишет Telegram-канал. Также ему, вероятно, придется выплатить компенсацию. Хозяйку собаки могут привлечь к ответственности за то, что она оставила животное в опасности, отметила собеседница «Абзаца».

Ранее в Госдуме предложили ввести обязательную психиатрическую экспертизу для лиц, обвиняемых в жестоком обращении с животными. Авторы инициативы считают, что это поможет выявлять психические заболевания у таких людей. Предполагается, что это свою очередь позволит начать их лечение и снизить риск совершения тяжких преступлений.