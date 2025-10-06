Голая пациентка сбежала из  НИИ Склифосовского в Москве

После хирургического вмешательства пациентка без одежды покинула стены НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Виктория была госпитализирована во второй день октября. После операции ее поместили в палату, однако должного присмотра за ней не обеспечили. В итоге, завернувшись лишь в простыню и с торчащими катетерами, Виктория совершила побег.

Добравшись до дома примерно за час, она встретила там своих родителей. Восхищения ее смелый поступок у них не вызвал, поэтому они обратились в правоохранительные органы и отправили беглянку назад в медицинское учреждение.