Пенсионерка в Чувашии перечислила мошенникам 14 млн рублей

Правоохранители в Чувашии возбудили уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 64-летней пенсионерки, которая лишилась 14 млн рублей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба УМВД по городу Чебоксары.

"Пенсионерка из Чебоксар поддалась на уловки мошенников и лишилась 14 млн рублей. <...> Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, неизвестные позвонили женщине под предлогом оказания государственной помощи, предложив посетить для этого одно из ведомств. Чтобы якобы записать ее на прием, они попросили продиктовать код из смс, что женщина и сделала.

"Тут же ей сообщили, что секретную комбинацию цифр она передала мошенникам, которые, получив доступ к ее госуслугам, оформили доверенность на имя некоего террориста. <...> Следом пришло новое сообщение якобы от службы поддержки государственного портала, где был указан номер телефона, по которому она может устранить все возникшие проблемы", - говорится в сообщении.

Действуя по указке неизвестных, чебоксарка сняла со своих счетов 14 млн рублей. В полиции добавили, что в банке ее пытались отговорить от снятия средств, но она заявила, что деньги нужны на покупку квартиры.