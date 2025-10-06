Подростка избили на концерте известного рэпера

Подростка избили на концерте рэпера LOVV66 (настоящее имя — Иван Шабашов) в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, 17-летний молодой человек обратился в полицию после концерта 2 октября. По словам парня, он дружит с организаторами, из-за чего часто проводит время за сценой на разных мероприятиях.

Подросток утверждает, что просто стоял в коридоре, когда на него накинулась менеджер рэпера Турана Мирзоева: она решила, что он фанат, схватила его за капюшон и поволокла к выходу. Молодой человек вырвался, однако к нему подбежал дизайнер Эмин Гаджиев и якобы повалил его на пол. По словам пострадавшего, после этого Мирзоева стала пинать его ногами и облила водой.

Несовершеннолетний вызвал охрану. Парень утверждает, что нападавшие поняли, что ошиблись, и даже предлагали «замять» ситуацию за 10 тысяч рублей, но он отказался. Медики выявили у него сотрясение мозга и рассечение губы. Вместе с родителями он написал заявление в полицию.

Команда рэпера LOVV66 не комментировала ситуацию. Канал отмечает, что Мирзоева и Гаджиев, кроме собственных проектов, работают на рэпера Егора Крида.