Полиция Петербурга поймала организаторов подпольных майнинговых ферм

Петербургские сотрудники правоохранительных органов выявили подпольные майнинговые фермы. По подозрению в совершении преступления задержаны три местных жителя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По предварительным данным, злоумышленники заключили договор с энергосбытовой компанией для технологического присоединения к электросетям коммерческого объекта», — указала она в сообщении.

Отмечается, что на объекте было установлено оборудование для учёта потребляемой электроэнергии. Сообщники внесли изменения в работу счётчиков, занизив их показатели. Затем они скрывали реальные объёмы потребления электричества.

В ходе обысков по нескольким адресам обнаружено больше 2,7 тыс. устройств для майнинга криптовалют и два трансформатора.

Возбуждено уголовное дело. Одному из фигурантов избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Двум другим — обязательство о явке.

Ранее в Санкт-Петербурге пресекли деятельность нелегальной майнинговой фермы, ущерб от деятельности которой, по предварительным данным, составил почти 10 млн рублей.