ФСБ предотвратила поджог здания еврейской религиозной общины в Пятигорске

В Пятигорске сотрудники ФСБ задержали россиянина, который планировал поджечь здание еврейской религиозной общины. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, подозреваемый планировал поджечь здание еврейской религиозной общины с помощью бутылок с зажигательной смесью. У него изъяли ножи и средства связи с перепиской с зарубежным координатором. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

В начале октября сотрудники управления ФСБ по Херсонской области задержали двух граждан Украины, прошедших подготовку для проведения террористических актов. Губернатор региона Владимир Сальдо рассказал, что мужчины добровольно вступили в незаконное вооруженное формирование, где учились боевой тактике, обращению с оружием и минно-взрывному делу.

До этого в правоохранительных органах сообщили, что в Ухте задержали кандидата в депутаты Государственного совета Республики Коми Оксану Багирову, обвинив ее в публичных призывах к террористической деятельности.