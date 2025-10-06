Жителя Подмосковья задержали за избиение собаки-инвалида

Сотрудники полиции задержали столяра, который избил собаку-инвалида во дворе жилого дома в Подольске Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© Telegram-канал Shot

По данным канала, хозяйка собаки-инвалида поднялась домой за одеждой для ребенка, а питомца оставила на улице. В какой-то момент к собаке подошел мужчина по имени Григорий и протянул руку — та в ответ укусила его. Тогда пьяный мужчина взбесился — он вытащил животное из коляски и несколько раз ударил его ногой, пока питомец в панике пытался отползти от него. В конце он поднял и со всей силой кинул собаку на землю, а затем вытер с рук кровь и ушел.

Shot добавляет, что сегодня жителю Подмосковья исполнилось 47 лет. Сейчас он находится в отделении полиции.

Заявление в полицию на мужчину написали жильцы. Они требуют привлечь его к уголовной ответственности по статье 245 («Жестокое обращение с животными») УК РФ.