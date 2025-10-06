В районе Туапсе и Сочи произошли взрывы. Там уничтожают беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Life со ссылкой на SHOT. Местные жители рассказали SHOT, что минимум 10-15 взрывов раздалось со стороны Черного моря в районе Туапсе.

Также взрывы произошли неподалеку от поселка Лазаревское (Сочи). "Видны вспышки в небе", - говорится в публикации. 6 октября работу аэропортов временно ограничили в Краснодаре (Пашковский), Сочи и Геленджике.

Этой ночью глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе атаки дронов в городе. Накануне вечером силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над тремя регионами РФ 24 беспилотника ВСУ самолетного типа. Один БПЛА нейтрализовали в Воронежской области, 11 — в Крыму, а 12 — в Белгородской области.