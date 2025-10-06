На Камчатке ищут шестерых человек, которые не выходят на связь

Шестеро незарегистрированных туристов пропали в Елизовском районе Камчатки, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

По его словам, группа 3 октября убыла на личном автомобиле в район урочища «Аквариум» и должна была вернуться обратно через два дня.

«Но по настоящее время местоположение неизвестно, на связь не выходили. За прошедшие сутки в районе поиска выпали обильные осадки в виде мокрого снега. Родственники забили тревогу», — рассказал глава ведомства.

На данный момент сводная группа спасателей отправляется в районе урочища для проведения поисковых работ.

Ранее во время несогласованного восхождения на Вилючинский вулкан погибли два человека. Ещё одну выжившую туристку спасатели спустили к подножию и передали медикам.