Россиянин погиб в горах Абхазии

В Абхазии во время горного похода погиб гражданин России. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, трагедия произошла при переходе через перевал Хыпста в Гудаутском районе.

© Московский Комсомолец

Погибшим оказался 56-летний житель Ярославля Дмитрий Букин. Сигнал о происшествии поступил спасателям в 5:20 утра по московскому времени. К месту происхождения сразу вылетел вертолёт с поисково-спасательным отрядом.

Специалисты эвакуировали тело туриста с горы и доставили его в морг Сухума. В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии.