В результате оползней и наводнений в Непале погибли 52 человека
В результате оползней и наводнений в Непале за два дня погибли по меньшей мере 52 человека.
Об этом пишет местный портал Khabarhub.
«Число погибших в результате стихийных бедствий, связанных с муссонными дождями, в Непале возросло до 52 человек. Из-за непрекращающихся дождей в течение последних двух дней в нескольких регионах произошли наводнения, оползни, удары молний и дорожно-транспортные происшествия», — говорится в материале.
Кроме того, 29 человек пострадали, а семь числятся пропавшими без вести.
Сильнее всего пострадала провинция Коши, расположенная в предгорье Эвереста.
Ранее сообщалось, что около 1 тыс. человек застряли на восточном склоне Эвереста из-за мощного снегопада.