Гладков: около 40 тыс. жителей Белгорода остались без электроэнергии

После ночного обстрела Белгорода почти 40 тыс. человек остаются без электроэнергии, сообщил в видеообращении в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

© Газета.Ru

Он заявил, что в семи муниципальных образованиях есть значительные повреждения системы электроснабжения. Все аварийные бригады занимаются ремонтом, чтобы устранить последствия обстрела завтра. Чиновник отметил, что предстоит большой объем работ. Власти проинформируют жителей о работе школ и детсадов в понедельник, 6 октября, через родительские чаты, чтобы "не провоцировать врагов".

Гладков пообещал выйти на связь утром и рассказать о положении дел. Энергообъекты в регионе были повреждены при атаке ВСУ накануне вечером. Жители Белгорода рассказали, что после взрывов на юге и в центре города "моргнуло", а потом пропало электричество. В некоторых районах Белгорода начались перебои с водой. А городские больницы частично перешли на резервные источники питания.