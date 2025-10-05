Альпинист погиб после схода лавины в Альпах в Словении

Один альпинист из Хорватии погиб после схода лавины в Альпах в Словении. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя словенской полиции.

© m24.ru

Инцидент произошел на северо-западе страны недалеко от горы Тосц. В результате еще двое путешественников пропали без вести.

Как отмечает издание, спасательные работы приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий. Планируется их возобновление 6 октября.

Ранее турист сорвался со скалистого мыса Скрипер на Большой Байкальской тропе. Трагедия произошла около поселка Большие Коты в пади Сенной. Тело 50-летнего туриста вытащили местные спасатели и передали полиции. Работы проходили семь часов в труднодоступной местности.

До этого группа туристов из Москвы попала под камнепад во время восхождения на Эльбрус. В их составе было 8 человек. Они остановились на отдых из-за акклиматизации и не поднимались в гору. В это время сорвавшийся с вершины камень ударил одну из туристок. Ее эвакуировали на поляну Азау и передали бригаде медиков.