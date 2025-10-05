Задержана экс-министр здравоохранения Дагестана

Правоохранители задержали экс-министра здравоохранения Дагестана Татьяну Беляеву. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

— Татьяна Беляева была задержана в Ставропольском крае, — приводят слова источника в материале.

Причина задержания не уточняется.

29 сентября по подозрению в получении взятки был также задержан глава управления Росгвардии по Северной Осетии — Алании генерал Валерий Голота.

Кроме того, на следующий день бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова задержали по делу уральских коммунальщиков-олигархов, которые якобы незаконно приватизировали госпредприятие и получали субсидии на его развитие. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.