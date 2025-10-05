Сменившая фамилию на Шойгу аферистка выманила деньги у десятков жертв

Аферистка Шерьехон Османова обратилась в органы и под надуманным предлогом сменила имя и фамилию, получила документы на Шерье Шойгу. После этого самозванка стала представляться племянницей экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и обманывать людей, пишет РИА Новости.

При знакомстве Шерье рассказывала о том, что у ее семьи есть бизнес — биржа, предлагала инвестировать в нее крупные суммы и обещала значительный доход.

После того, как ей удалось собрать значительные средства, женщина скрылась в неизвестном направлении.

«Кто-то отдал ей миллион рублей, кто-то 1,2 миллиона, 1,5 миллиона, всего по делу несколько десятков потерпевших. Подано заявление в полицию», — уточнил адвокат Саид Ярахмедов, представляющий интересы троих потерпевших.

Юрист отметил, что общая сумма ущерба составила больше 200 млн рублей.