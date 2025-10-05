В Алабаме произошла стрельба, есть погибшие

В центре города Монтгомери, расположенного в штате Алабама в США, произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на заявление полиции.

© Global look

По данным журналистов, в многолюдном районе ночных развлечений в центре столицы Алабамы произошла стрельба – враждующие вооруженные люди в толпе открыли огонь друг по другу. Инцидент случился около 23:30 по местному времени (7:30 по московскому).

В результате происшествия, по предварительной информации, погибли два человека, ранены оказались 12. В полиции отметили, что троих из пострадавших доставили в больницы в тяжелом состоянии – есть угроза их жизни. Также сообщается, что пока никому из участников инцидента не было предъявлено обвинение.