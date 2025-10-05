Во время выступления разбилась испанская гимнастка Барсело

В немецком городе Баутцен во время циркового выступления разбилась испанская воздушная гимнастка Марина Барсело. Об этом пишет Daily Mail.

© Global look

Молодая женщина выполняла трюки на трапеции, сорвалась и упала с высоты около 5 метров. От полученных травм 27-летняя гимнастка скончалась на месте.

Трагедия произошла на глазах сотен зрителей, в зале были семьи с маленькими детьми. Некоторым посетителям цирка после ЧП потребовалась психологическая помощь.

Правоохранители полагают, что гимнастке внезапно стало плохо во время выполнения программы в труппе цирка Пола Буша, именно это послужило причиной трагедии.

Глава Баутцена Карстен Фогт выразила соболезнования от имени муниципалитета. На фоне ЧП цирк сообщил о приостановке гастролей.

Марина Барсело родилась на Майорке и более десяти лет занималась гимнастикой. С 2018 года она выступала в составе различных цирковых трупп, гастролировала по Польше, Испании и Германии.

Ее коллеги рассказали, что Марина была талантливой артисткой, способной исполнять множество номеров. Некоторые знакомые девушки заявили журналистам, что до сих пор не могут поверить в случившееся.

Ранее сообщалось, что 24 сентября гимнаст из Индонезии, который находился на тренировочном сборе в Пензе, скончался в больнице после того, как получил серьезную травму шеи. Он был госпитализирован в одну из клиник города, однако врачи не сумели ему помочь.