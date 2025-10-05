Испуганная дикая корова едва не забодала туристов в Сочи

Дикая корова едва не забодала шестерых туристов на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Им пришлось спрыгнуть в овраг, пишет Рен ТВ.

Инцидент произошел накануне, во время перехода от курорта «Роза Хутор» до лагеря «Нахаз». В составе группы было шесть человек.

«За полчаса до точки назначения я издалека увидела, как бежит корова, достала телефон и начала снимать. Но где-то уже через 4-5 метров мы поняли, что она бежит конкретно на нас, ускоряет ход, опустила голову, рогами на нас», — рассказала одна из туристок.

По ее словам, она и другие туристы тут же прыгнули в овраг. В нем были ветки и палки, которые не позволили путешественникам скатиться слишком низко.

Местные жители рассказывают, пояснила девушка, что обычно коровы не проявляют агрессию по отношению к людям. Она предположила, что животное что-то могло напугать, к примеру, рык медведей, что раздавался «где-то из леса».